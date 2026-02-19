Arbitri nel caos presidente Zappi verso la decadenza | cosa succede ora
Antonio Zappi rischia la decadenza dopo la decisione della Corte d’appello della Figc di respingere il suo ricorso, lasciando il futuro del presidente dell’Aia in bilico. La decisione arriva a pochi giorni dall’ultima partita, segnando un momento di forte tensione nel mondo arbitrale. Le polemiche legate alle ultime giornate di campionato, in particolare l’Inter-Juve, hanno alimentato il clima di caos tra gli arbitri. In questo scenario, il destino di Zappi e delle figure che guidano gli arbitri resta tutto da definire.
Antonio Zappi verso la decadenza e arbitri con un futuro tutto da scrivere. E’ la fotografia su un mondo arbitrale sempre più nel caos, non solo per le polemiche che hanno fatto da sfondo alle ultime giornate di campionato – soprattutto dopo l’infuocato Inter-Juve di domenica scorsa – ma anche per la squalifica del presidente dell’Aia Antonio Zappi confermata oggi dalla Corte d’appello della Figc, che a Sezioni Unite ha respinto il ricorso del massimo dirigente della categoria. Il numero uno dell’Aia era stato sanzionato lo scorso 12 gennaio dal Tribunale federale nazionale con 13 mesi di inibizione per aver indotto gli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Arbitri nel caos tra minacce, dimissioni e veleni: le carte dell’inchiesta, Zappi a rischio decadenzaUn’inchiesta di 250 pagine mette in discussione la gestione dell’AIA e il ruolo di Antonio Zappi, accusato di aver esercitato pressioni su dirigenti arbitrali e di aver indotto dimissioni.
