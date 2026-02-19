Aquino colpo notturno a scuola Ladri svaligiano l' aula d' informatica

Nella notte, i ladri hanno preso di mira una scuola di Aquino, portando via computer e attrezzature dall’aula di informatica. Il colpo, avvenuto in via Manzoni, ha lasciato senza strumenti di lavoro l’istituto e ha causato danni materiali significativi. Gli sconosciuti sono entrati forzando una porta secondaria e sono riusciti a scappare con diversi dispositivi elettronici. La scuola si trova ora a dover riorganizzare le attività didattiche, mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto. La comunità scolastica si chiede come prevenire simili episodi.

Un grave danno per la comunità scolastica locale. Nella notte appena trascorsa, ignoti malviventi hanno preso di mira l'istituto scolastico situato in via Manzoni, riuscendo a penetrare all'interno dell'edificio e a fuggire con un ingente bottino tecnologico sottratto alla didattica. Il furto è stato consumato intorno all'una di notte. L'intrusione ha fatto scattare il sistema di allarme dell'istituto, segnalazione che ha permesso al direttore scolastico di allertare tempestivamente le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta in prima battuta una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo per mettere in sicurezza l'area.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Colpo notturno a Sala al Barro: ladri svaligiano asilo e canonicaNella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, a Sala al Barro, sono stati oggetto di un furto l'asilo e la canonica, con il furto di denaro e uno smartphone.

Colpo notturno dall'ottico: i ladri svaligiano il negozio di occhialiNella notte, il negozio Ottica Tonazzi, situato a breve distanza dal centro di Latina, è stato oggetto di un furto.

