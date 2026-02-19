Apprezzamenti a una donna e minacce al barista | arrestato

Un giovane straniero è stato arrestato dopo aver rivolto insulti e minacce al barista del centro di Carpi. Durante un litigio, il ragazzo ha urlato:

"Brucio te e il tuo bar, ti faccio fuori". Sono alcune delle pesanti minacce che un giovane di origine straniera ha rivolto al titolare di un bar in pieno centro storico a Carpi. I fatti sono avvenuti poco dopo le 14 di martedì. Secondo i testimoni, fuori dal locale c’era un gruppo di ragazzi, tra cui lo straniero: una giovane mamma con il passeggino e il marito hanno cercato di farsi strada per uscire dal bar, ma il gruppo di ragazzi glielo hanno impedito, e hanno iniziato a rivolgere apprezzamenti alla trentenne e anche minacce: "Corri pure via, vedrai che poi ti arriviamo dietro". Frasi e trambusto che hanno immediatamente attivato il barista che, uscito subito, ha chiesto ai giovani di allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Apprezzamenti non graditi ad una donna, scoppia l'infernoUn commento inappropriato può rapidamente degenerare in un episodio di forte tensione.

