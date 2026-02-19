Apple carplay batte android auto e porta una funzione molto richiesta
Apple CarPlay supera Android Auto grazie a una funzione molto richiesta dagli utenti. Ora, infatti, permette di riprodurre video direttamente sul display del veicolo, una caratteristica molto apprezzata dai guidatori. Questa novità si inserisce nel contesto dei cruscotti digitali, dove i sistemi di infotainment diventano sempre più sofisticati. La possibilità di visualizzare contenuti multimediali durante la strada cambia le abitudini di chi guida. Le case automobilistiche stanno integrando questa funzione per offrire un’esperienza più completa e moderna.
nella realtà odierna dei cruscotti digitali, la riproduzione video sui sistemi di infotainment sta entrando nel vivo. le indicazioni emergenti delineano due strade principali: su carplay potrebbe arrivare una riproduzione di contenuti video tramite un’app dedicata, mentre su android auto lo sviluppo è in corso ma non è ancora disponibile. le informazioni provengono da documentazione per sviluppatori e da test di beta, offrendo un quadro sui requisiti di sicurezza e sui passi successivi. riproduzione video su carplay. la prospettiva è introdurre la riproduzione video sul display dell’auto tramite CarPlay, con limitazioni precise: solo quando il veicolo è fermo e nel rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Apple conferma il ritorno di CarPlay con una versione aggiornata per modelli del 2026La Apple annuncia il ritorno di CarPlay con una versione più avanzata, chiamata CarPlay Ultra.
Android auto otterrà finalmente questa amata funzione di google mapsAndroid Auto si prepara a ricevere una delle funzioni più richieste dagli utenti di Google Maps.
carplay et android auto sans fil wireless
Apple CarPlay si apre agli assistenti AI: sfida aperta ad Android Auto e GeminiProssimamente, anche Apple CarPlay potrà beneficiare degli assistenti AI per rimanere al passo con Android Auto? auto.everyeye.it
iOS 26.4 porta i video su CarPlay: ecco la novità (e il grosso limite)iOS 26.4 prepara la riproduzione di video su CarPlay da iPhone tramite AirPlay, ma la funzione dipenderà dalle case auto. Ecco cosa cambia. smartworld.it
Stanno arrivando i video in Android Auto e Apple CarPlay #google #apple #tech facebook
Apple Wallet ora supporta la Car Key digitale per bloccare e sbloccare la Toyota Rav4 2026. La funzione, attiva dal 2020 su iPhone e Apple Watch, è limitata a questo modello Toyota per ora. Oltre 30 produttori la adottano. #apple #carplay #toyota x.com