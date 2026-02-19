Appello alle case editrici italiane | liberate le copie invendute per garantire il diritto allo studio e all’inclusione Lettera
Fernando Nucifero, dirigente UDC di Lamezia Terme, ha inviato un appello alle case editrici italiane. La richiesta nasce dal fatto che molte copie invendute di libri scolastici restano inutilizzate, impedendo agli studenti con bisogni speciali di accedere alle risorse. Nucifero chiede alle case editrici di consegnare immediatamente questi testi ai docenti di sostegno, per favorire l’inclusione nelle scuole. La proposta mira a sfruttare le copie già prodotte e a migliorare l’assistenza educativa. La questione riguarda direttamente le scuole di tutta Italia.
Inviata da Fernando Nucifero, dirigente UDC di Lamezia Terme. Egli chiede alle case editrici di assegnare subito le copie invendute dei libri scolastici ai docenti di sostegno.
