Apofruit investe 14 milioni | Innoviamo la cooperativa per essere più competitivi

Apofruit ha annunciato un investimento di 14 milioni di euro per modernizzare le sue strutture, dopo aver ricevuto un prestito di cinque milioni dalla Bcc Romagnolo. La cooperativa, nata nel 1960 a Cesena, mira a migliorare la produzione e la qualità dei suoi prodotti ortofrutticoli. Questo progetto punta a rafforzare la competitività sul mercato nazionale e internazionale. L’obiettivo è aggiornare gli impianti e introdurre tecnologie più efficienti. L’investimento rappresenta un passo importante per la crescita della cooperativa e il sostegno all’economia locale.

Bcc Romagnolo ha erogato un finanziamento da cinque milioni di euro a favore di Apofruit Italia, una delle storiche cooperative ortofrutticole italiane, fondata a Cesena nel 1960. L'operazione supporta un piano di investimenti superiore ai 14 milioni di euro nel biennio, orientato all'innovazione di prodotto e di processo, al potenziamento delle attività di logistica e confezionamento e alla valorizzazione della qualità e dell'origine geografica delle produzioni, destinate sia ai principali canali della grande distribuzione sia ai mercati internazionali. "Con questa operazione confermiamo il ruolo della Banca nel supportare piani di investimento orientati alla competitività e a una crescita sostenibile delle imprese agroalimentari?– dichiara Fausto Poggioli, Direttore Generale di Bcc Romagnolo –?Affiancare?Apofruit?Italia significa sostenere un modello cooperativo solido e trutturato, capace di creare valore lungo tutta la filiera, dal lavoro dei soci produttori fino ai mercati".