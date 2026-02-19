Anziana trovata morta in casa a Villasor in Sardegna | la 96enne viveva da sola disposta l’autopsia

Una donna di 96 anni è stata trovata morta nella sua casa a Villasor, in Sardegna, probabilmente a causa di cause naturali. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i vicini hanno segnalato l’assenza dell’anziana da alcuni giorni. La polizia ha trovato l’abitazione chiusa e, dopo l’intervento, non sono stati riscontrati segni di violenza. La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore. La donna viveva da sola e nessuno si era preoccupato per il suo mancato contatto.

Una donna di 96 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione nel centro di Villasor. Non ci sarebbero segni evidenti di violenza, ma la Procura ha disposto l’autopsia, rinviata per alcuni impegni del medico legale. Indagini in corso dei carabinieri e del Ris.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Frignano, Angela trovata morta in casa con ferita alla testa. Disposta l’autopsia Luna Falchi trovata morta in casa dalla mamma: aveva 26 anni. Disposta l’autopsiaA Siena, una giovane donna di 26 anni, Luna Falchi, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Bernardo Tolomei. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Donna uccisa e sepolta nei boschi del Torinese: fermato il figlio; Ritrovato in un bosco il cadavere di una donna scomparsa, il figlio ha ammesso di averla uccisa; Mamma è partita per un viaggio: ma l’aveva sepolta in un bosco a Stupinigi; Trovata morta in un fosso vicino casa a Quarrata una donna di 88 anni. Anziana trovata morta in casa a Villasor, indagini in corso: accertamenti del Ris di CagliariAnziana trovata morta in casa a Villasor, indagini in corso: accertamenti del Ris di Cagliari - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Laura Calcinoni trovata morta in casa dopo un mese: un operaio ha visto dalla finestra il corpo esanime della 64ennePORDENONE - Dramma della solitudine in un condominio di via San Giuliano. Nella tarda mattinata di ieri è stata trovata senza vita Laura Calcinoni, 64 anni, pordenonese. Il decesso ... ilgazzettino.it Anziana trovata incosciente sul sentiero Rilke, l'intervento del Soccorso Alpino triesteallnews.it/2026/02/anzian… x.com Un’anziana è stata trovata sola e disorientata nella piazzetta di Los Quindos, in evidente stato di vulnerabilità. Secondo i vicini, sarebbe stata abbandonata dai suoi stessi figli, cosa che ha scatenato la rabbia della comunità. “Abbiamo un’anziana buttata a terr facebook