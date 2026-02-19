Antonio Zappi permane la squalifica di 13 mesi

Antonio Zappi, presidente dell’Associazione arbitri, ha perso anche in appello la causa contro la squalifica di 13 mesi. La decisione arriva dopo aver presentato ricorso contro la sentenza iniziale, che aveva già stabilito la sospensione. La motivazione principale riguarda alcune decisioni discutibili durante le ultime partite, che hanno portato alla multa e alla sospensione. Zappi ha annunciato di voler continuare a difendere la propria posizione, anche se la squalifica resta in vigore. La vicenda si chiude con questa nuova conferma ufficiale.

Antonio Zappi, presidente dell’Associazione arbitri perde anche in appello. Permane la sua squalifica di 13 mesi. Antonio Zappi, la corte d’appello ha deciso. La Corte federale d’appello della Figc ha respinto il ricorso del presidente dell’Associazione arbitri Antonio Zappi. Il presidente resta dunque squalificato per 13 mesi come stabilito in primo grado dal tribunale federale per le pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Respinto anche il ricorso del Componente del Comitato Nazionale, Emanuele Marchesi, squalificato per due mesi. Secondo le norme, con questa sentenza Zappi decadrà dalla sua carica di presidente Aia, come prevede l’articolo 29 comma 1 dello Statuto Figc e dall’articolo 15 del Regolamento AIA in caso di inibizioni superiori ai 12 mesi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Antonio Zappi, permane la squalifica di 13 mesi La Figc valuta il commissariamento dell’Aia dopo la squalifica di 13 mesi a ZappiLa Figc sta considerando il commissariamento dell’Aia in seguito alla squalifica di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi, accusato di aver esercitato pressioni sui vertici arbitrali di Serie C e D. Squalifica Zappi, la corte d’appello respinge il ricorso: confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell’AIA!La corte d’appello ha confermato la squalifica di 13 mesi per Antonio Zappi, presidente dell’AIA, respingendo il ricorso presentato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Zappi: Vogliamo la figura del direttore di gara nel codice penaleIl presidente dell’AIA Antonio Zappi annuncia la volontà di far entrare la figura del direttore di gara nel codice penale Antonio Zappi, presidente dell’AIA a partire dal dicembre 2024, è intervenuto ... gianlucadimarzio.com Zappi: Deferimento? Sarò prosciolto e non decadrò. La classe arbitrale italiana è un’eccellenzaAntonio Zappi, presidente dell’AIA, è tornato a parlare pochi giorni dopo il deferimento ricevuto da parte del Tribunale Nazionale Federale per le presunte pressioni che avrebbe esercitato sugli ex ... gianlucadimarzio.com La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo di Antonio Zappi, confermando l’inibizione di 13 mesi per il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri facebook