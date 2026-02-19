Anteprima sui segnali dall’ignoto Tassara all’Odeon con ’0187 Ufo’

Il regista spezzino Francesco Tassara ha sollevato una domanda inquietante con il suo nuovo film ‘0187 Ufo’. La pellicola, presentata questa sera in anteprima all’Odeon di Milano, esplora il mistero degli avvistamenti extraterrestri che si verificano nelle vicinanze della città. Tassara, che ha curato anche montaggio e fotografia, ha scelto di ambientare il film tra le strade di Milano, aggiungendo un tocco di realismo alle scene di suspense. La serata ha attirato un pubblico curioso di scoprire se gli incontri con gli alieni sono davvero possibili.

"Sono tra di noi?". Se lo chiede il regista spezzino Francesco Tassara, che ha scritto e diretto ' 0187 Ufo ' – suoi anche montaggio e fotografia –, presentato stasera alle 21, in prima nazionale, al cinema Odeon (con repliche martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, alle 17 e alle 21). Una produzione Alexander film, che parla di incontri ravvicinati con gli abitanti dello spazio, nel nostro territorio, con protagonisti Maria Borzillo, Dzir Sojar, Anderson Cruz, Alice Ceriani, Michelangelo Bertocchi, Ekaterina Buscemi, Fausto Morciano, Iole Rosa, Fulvio Wetzl, Irene Baiardi e Maurizio Ricevuto, e con Aldo Pastine, Sofia Zelasco, Leonardo Biggi, Emanuela Puccetti, Elena Ricci, Riccardo D'Ambra, Felipe Maccarone e Hans Burger.