Anguissa pronto al rientro fissata la data | Conte aspetta il camerunense

Frank Zambo Anguissa tornerà in campo tra pochi giorni dopo aver recuperato da un infortunio muscolare subito con la nazionale. L’allenatore Antonio Conte ha annunciato che il centrocampista camerunense sarà disponibile a partire dalla prossima settimana. Anguissa si è fermato durante le partite con il Camerun a causa di un problema muscolare, ma ora ha completato le terapie e si sta allenando con la squadra. La sua presenza sarà decisiva per la prossima partita di campionato. La data ufficiale del suo rientro è stata fissata.

Si era espresso così Antonio Conte sull'infortunio di Frank Zambo Anguissa: "Quello che Anguissa ha avuto in nazionale, a livello muscolare, l'ha recuperato. Adesso ha un altro problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere". Il camerunese è sempre stato uno dei giocatori chiave del Napoli e la sua assenza è stata un problema quasi impossibile da risolvere per l'allenatore. Il centrocampista, però, vede la luce in fondo al tunnel e cerchia una data sul calendario. Napoli, il rientro di Anguissa previsto entro un paio di settimane. Il rientro di Frank Zambo Anguissa era inizialmente previsto per Juventus-Napoli ma un problema alla schiena ha allungato ulteriormente i tempi di recupero.