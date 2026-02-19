Ange Postecoglou ha chiarito di non voler tornare al Celtic quest’estate, dopo le voci che circolavano sul suo possibile ritorno. La causa principale di questa decisione è la sua volontà di proseguire il percorso intrapreso altrove, rifiutando ogni possibilità di ripresentarsi nel club scozzese. Il tecnico australiano ha ribadito con fermezza che non cambierà idea, sottolineando di essere concentrato sui nuovi obiettivi professionali. La decisione mette fine alle speculate sul suo futuro nel club biancoverde.

2026-02-19 15:20:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Ange Postecoglou ha escluso un ritorno al Celtic quest’estate, insistendo sul fatto che “non tornerà indietro”. L’australiano è stato collegato con un secondo periodo ai giganti di Glasgow con cui ha vinto cinque trofei in due anni prima di partire per unirsi al Tottenham nel 2023. Il Celtic è alla ricerca di un nuovo allenatore a tempo pieno con Martin O’Neill in carica ad interim fino alla fine della stagione. Ma non sarà Postecoglou, che è senza lavoro da quando un periodo di 39 giorni al Nottingham Forest si è concluso a ottobre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ange Postecoglou esclude un ritorno al Celtic

Postecoglou, che bordata al Tottenham: “Non è un grande club”L’allenatore del Tottenham, Postecoglou, non si risparmia e lancia una bordata ai suoi.

Celtic-Aberdeen (domenica 21 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Segneranno entrambe al Celtic Park?Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16:00 si disputa Celtic-Aberdeen, incontro valido per il campionato scozzese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.