Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato a Sandringham, nel giorno del suo 66esimo compleanno, a causa delle accuse legate al caso Epstein. La polizia britannica ha condotto l’arresto dopo aver ricevuto nuove informazioni, legate a presunti traffici illeciti. La notizia ha fatto scalpore tra i cittadini di Londra, molti dei quali condannano l’ex duca di York. La sua posizione si fa sempre più delicata, mentre gli investigatori continuano a raccogliere prove. La vicenda tiene banco nel Regno Unito e alimenta il dibattito pubblico.

Perché è stato arrestato Andrea Mountbatten-Windsor?. L’ex duca di York, fratello minore di Carlo III, è stato arrestato dalla polizia britannica nella tenuta reale di Sandringham, nel giorno del suo 66esimo compleanno. Le accuse riguardano il sospetto reato di abuso d’ufficio, ipotizzando la condivisione di documenti governativi riservati con Jeffrey Epstein quando Andrea ricopriva il ruolo di inviato speciale britannico per il Commercio internazionale. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il reato contestato nel diritto britannico può comportare anche l’ergastolo. Le indagini includerebbero inoltre un presunto caso di traffico di una donna nel Regno Unito per un incontro sessuale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Andrea e il nodo Epstein: cosa rischia ora l’ex duca di York, le reazioni dei londinesi: ‘Se lo merita’

Beatrice ed Eugenia di York, che nonostante lo scandalo Epstein restano al fianco di papà AndreaBeatrice ed Eugenia di York hanno visitato il papà Andrea al Royal Lodge, nonostante tutto.

L’inverno gelido di Andrea di York: il Duca solo tra gli scatoloni e gli addii familiariL'inverno di Andrea di York è segnato da momenti difficili, tra traslochi personali e separazioni familiari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.