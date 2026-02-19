Andrea e il nodo Epstein | cosa rischia ora l’ex duca di York le reazioni dei londinesi | ‘Se lo merita’
Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato a Sandringham, nel giorno del suo 66esimo compleanno, a causa delle accuse legate al caso Epstein. La polizia britannica ha condotto l’arresto dopo aver ricevuto nuove informazioni, legate a presunti traffici illeciti. La notizia ha fatto scalpore tra i cittadini di Londra, molti dei quali condannano l’ex duca di York. La sua posizione si fa sempre più delicata, mentre gli investigatori continuano a raccogliere prove. La vicenda tiene banco nel Regno Unito e alimenta il dibattito pubblico.
Perché è stato arrestato Andrea Mountbatten-Windsor?. L’ex duca di York, fratello minore di Carlo III, è stato arrestato dalla polizia britannica nella tenuta reale di Sandringham, nel giorno del suo 66esimo compleanno. Le accuse riguardano il sospetto reato di abuso d’ufficio, ipotizzando la condivisione di documenti governativi riservati con Jeffrey Epstein quando Andrea ricopriva il ruolo di inviato speciale britannico per il Commercio internazionale. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il reato contestato nel diritto britannico può comportare anche l’ergastolo. Le indagini includerebbero inoltre un presunto caso di traffico di una donna nel Regno Unito per un incontro sessuale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Beatrice ed Eugenia di York, che nonostante lo scandalo Epstein restano al fianco di papà AndreaBeatrice ed Eugenia di York hanno visitato il papà Andrea al Royal Lodge, nonostante tutto.
L’inverno gelido di Andrea di York: il Duca solo tra gli scatoloni e gli addii familiariL'inverno di Andrea di York è segnato da momenti difficili, tra traslochi personali e separazioni familiari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Andrea Pezzi: La tecnologia è un nemico da conoscere. Il Grande Fratello mi ha fatto lasciare la tv; Il caso Epstein travolge (di nuovo) l'ex principe Andrea: nel mirino viaggi ufficiali e incontri privati in Cina e il nodo dell’abuso d’ufficio; Musig (Cassa Rurale Fvg): Imprese isontine resilienti, ma il nodo è il passaggio generazionale; Parco di La Maddalena, il nuovo direttivo verso il nodo dei disciplinari.
Garlasco, Andrea Sempio e il nodo dello scontrino di Vigevano. La difesa deposita nuove indagini: «È autentico»Per la difesa lo scontrino costituisce un riscontro oggettivo agli spostamenti dichiarati da Sempio, per l’accusa invece potrebbe trattarsi di un alibi precostituito L'articolo Garlasco, Andrea Sempio ... msn.com
Il caso Epstein travolge (di nuovo) l’ex principe Andrea: nel mirino viaggi ufficiali e incontri privati in Cina e il nodo dell’abuso d’ufficioDai documenti dell’Epstein Files emergono nuove rivelazioni sull’ex principe Andrea durante il suo ruolo di inviato commerciale in Cina: email, incontri organizzati dal finanziere e richieste di un’in ... panorama.it
#Garlasco: un testimone smentirebbe la versione di Andrea #Sempio sullo scontrino di Vigevano. Documento autentico, ma resta il nodo decisivo: chi lo ha fatto #MattinoCinque #FedericaPanicucci x.com
