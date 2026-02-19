Andrea arrestato il principe rischia l' ergastolo? Il compleanno in cella le accuse e l' interrogatorio | cosa sappiamo

Andrea, ex principe, è stato arrestato per accuse penali che potrebbero portarlo a una condanna all’ergastolo. La sua detenzione è iniziata dopo un lungo interrogatorio, durante il quale ha negato ogni accusa. La notizia ha sorpreso molti, perché il suo compleanno cade proprio in carcere, lontano dalla famiglia. Le autorità hanno deciso di mantenerlo in carcere fino a ulteriori sviluppi. La situazione sta attirando l’attenzione dei media, che seguono con attenzione ogni passaggio del caso.

L 'ex principe Andrea trascorrerà in custodia il suo 66esimo compleanno: è destinato a trascorrere in stato di detenzione almeno la giornata odierna, secondo le regole della procedura britannica relative alla custodia cautelare citate da esperti interpellati dalla Bbc dopo l'arresto a Sandringham del fratello minore di Re Carlo III. Ma la posta in gioco è enorme: l'accusa di aver trasmesso informazioni sensibili a Epstein mentre era inviato commerciale del Regno Unito potrebbe essere punita con l'ergastolo. La cattiva condotta nell'esercizio di una carica pubblica è infatti considerata uno dei reati più gravi dalla legge britannica e prevede una pena massima pari all'ergastolo.