Andrea a quattro zampe su una donna La foto dell' ex principe e le mail con Epstein | Vieni a Buckingham Palace avremo molta privacy

Andrea, ex duca di York, si trova nuovamente sotto i riflettori dopo che sono emerse foto in cui compare con una donna a quattro zampe. La scoperta coincide con lo svelamento di email in cui invita una persona a Buckingham Palace, promettendo grande riservatezza. Le conversazioni sono collegate ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi su minori, morto in carcere. La vicenda alimenta sospetti sulla sua condotta e sui legami con ambienti di potere. La stampa indaga sui dettagli di queste relazioni poco trasparenti.

L'ex principe Andrea è stato arrestato il 19 febbraio 2026 LONDRA – Le foto che lo ritraggono a quattro zampe sopra il corpo di una donna, i tanti messaggi, quel suo tono conciliante, premuroso: i nuovi incartamenti su Jeffrey Epstein complicano ulteriormente la già labile situazione di Andrea Mountbatten-Windsor, ex principe, fratello minore di re Carlo che – emerge – aveva mentito quando assicurò il paese di aver interrotto ogni contatto con il finanziere americano dopo che questi era stato trovato colpevole di sollecitazione alla prostituzione nei confronti di una minorenne e di altri reati a sfondo sessuale.

