La compagnia teatrale di Brusaporto, «La farfalla bianca», ha deciso di mettere in scena uno spettacolo per sensibilizzare su temi di giustizia e solidarietà. La presidente e regista Isabella Burgo spiega che l’obiettivo è coinvolgere il pubblico e spingerlo a riflettere sui problemi sociali. La rappresentazione porterà in teatro storie di persone che lottano per un futuro migliore, con un messaggio diretto e concreto. L’evento si terrà nel fine settimana presso il teatro locale, attirando molti spettatori interessati.

TEATRO. L’attività della compagnia teatrale di Brusaporto «La farfalla bianca». La presidente e regista Isabella Burgo: «Vogliamo ispirare, senza presunzione, un cambiamento positivo nella società». C’è un teatro che non cerca la risata facile né l’intrattenimento leggero, ma sceglie di stare nei territori più complessi dell’animo umano. È un teatro si nutre di relazioni e prova, spettacolo dopo spettacolo, a lasciare nello spettatore una traccia. È questa la strada percorsa dall’associazione La Farfalla Bianca aps di Brusaporto, compagnia teatrale che negli anni ha costruito un’identità precisa, fatta di produzioni corali, temi impegnati e un forte radicamento umano prima ancora che artistico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Andare in scena per promuovere un mondo più giusto e solidale

Dedizione, etica e lavoro: la visione di Cisal Catania per un territorio più giusto e solidaleCisal Catania si impegna a promuovere un territorio più giusto e solidale attraverso valori di dedizione, etica e responsabilità.

Se vuoi vedere il negozio più bello del mondo devi andare a Milano: qual è lo storeNel cuore di Milano si trova il negozio riconosciuto come il migliore al mondo nel 2025 dal Prix Versailles: Tiffany & Co.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.