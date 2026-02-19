ancora violenza fuori da scuola sacro cuore 6 minori coinvolti botte per una ragazza contesa

Un gruppo di sei minori ha scatenato una rissa davanti alla scuola Sacro Cuore, provocando scontri violenti tra due gruppi rivali. La lite è scoppiata dopo una discussione tra due ragazze, con alcuni giovani che sono intervenuti per difenderne una. Quattro ragazzi hanno aggredito i loro avversari a mani nude, lasciando alcuni con ferite visibili. I testimoni riferiscono che l’intera scena è durata pochi minuti, ma ha causato paura tra studenti e passanti. La polizia è intervenuta per sedare la rissa e identificare i coinvolti.

Hanno accerchiato ‘i rivali’ all’esterno della scuola. Qui, quattro contro due, li hanno picchiati selvaggiamente a mani nude. Calci, pugni, schiaffi: un pestaggio a seguito del quale sono finiti a terra, doloranti e spaventati. Ennesimo ‘agguato’, ieri mattina al termine delle lezioni, da parte di studenti giovanissimi ai danni di altri minorenni in viale Storchi, davanti all’istituto Sacro Cuore, frequentato da alcuni (o da tutti, ndr) i coinvolti nella rissa. La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio della polizia di Stato: le Volanti – impegnate in quel momento, intorno alle 14.30, nei servizi di vigilanza in autostazione, volti proprio a prevenire episodi di violenza tra ragazzini – sono accorse subito sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

