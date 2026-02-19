Ancora maltempo in Campania temporali nel pomeriggio di oggi | nuova allerta meteo
Il maltempo colpisce ancora la Campania a causa di forti temporali che si sono scatenati nel pomeriggio di oggi. Le piogge intense e i venti forti hanno provocato disagi e allagamenti in diverse zone della regione. Le autorità hanno emesso un nuovo avviso di allerta meteo valido fino a domani pomeriggio, venerdì 20 febbraio. Le precipitazioni continueranno a interessare il territorio, complicando la viabilità e le attività quotidiane. Le previsioni indicano che la situazione si manterrà instabile nelle prossime ore.
L'avviso di allerta meteo sarà valido fino al pomeriggio di domani, venerdì 20 febbraio. Oltre al vento forte e al mare agitato, dunque, in Campania arrivano anche i temporali.
