Ancora bagarre a sinistra Cinquecento firme per Laing | Pronti anche alle primarie

Il ministro Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni amministrative si terranno il 24 e 25 maggio, causando polemiche tra i partiti di sinistra. Laing ha raccolto 500 firme e si prepara a partecipare alle primarie, sfidando le altre forze di opposizione. La sua candidatura, sostenuta da alcuni gruppi, ha acceso ulteriori tensioni nel panorama politico locale. La decisione di fissare le date delle votazioni ha suscitato reazioni contrastanti tra gli attivisti e i candidati. La campagna elettorale entra nel vivo con questa nuova sfida.

Ufficiale: per le elezioni amministrative si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio. La notizia è stata diramata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Eventuale turno di ballottaggio due settimane dopo, il 7 e l'8 giugno. Un altro tassello ufficializzato è l'appuntamento per la presentazione della candidatura a sindaco di Anna Maria Celesti per la coalizione di centrodestra, fissato per sabato alle 11.30 in piazza Duomo a "La Sosta". Le incertezze restano quindi tutte nel "campo larghissimo" del centrosinistra, chiamato a definire una volta per tutte chi guiderà la coalizione. E se da un lato tutto lascia pensare a una convergenza finale su Giovanni Capecchi, dall'altro tornano a farsi sentire i sostenitori di Simona Laing.