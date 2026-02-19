Ancona preside contestata | scuola nel progetto sicurezza ma qui non è una zona di guerra

Ancona, la preside Rosa Martino ha criticato il progetto di sicurezza scolastica, affermando che la sua scuola non è una zona di guerra. La dirigente dell’istituto tecnico nautico Volterra-Elia si è detta sorpresa di essere stata inclusa tra gli istituti coinvolti, nonostante non abbia riscontrato situazioni di violenza gravi. Martino ha spiegato che la scuola lavora da tempo per mantenere un ambiente tranquillo e che le misure adottate sono già sufficienti. La sua presa di posizione ha suscitato molte reazioni tra studenti e genitori.

Ancona, la preside contestata: "La mia scuola non è una zona di guerra". Ancona, 19 febbraio 2026 – La preside Rosa Martino, dirigente dell'istituto tecnico e nautico Volterra-Elia di Ancona, ha espresso la sua sorpresa e il suo disappunto per l'inserimento della sua scuola tra quelle oggetto di un progetto di prevenzione sulla violenza giovanile promosso dalla prefettura. La decisione, secondo la dirigente, non tiene conto della realtà dell'istituto, che non ha mai registrato episodi di particolare gravità da giustificare un monitoraggio specifico. Una direttiva inattesa. La questione è emersa a seguito della pubblicazione di una direttiva prefettizia che individuava alcune scuole da monitorare più attentamente nell'ambito di un'iniziativa volta a garantire la sicurezza e a prevenire fenomeni di devianza giovanile.