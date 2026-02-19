Anche l’Inter crolla sul ghiaccio norvegese l’Italia rischia di uscire a febbraio dalla Champions

L’Inter ha subito una sconfitta pesante in Norvegia, un risultato che mette a rischio la qualificazione in Champions League. La squadra di Inzaghi ha perso 2-0 contro il Molde, peggiorando la sua posizione nel girone e complicando il passaggio del turno. La delusione si fa sentire tra i tifosi nerazzurri, che speravano in un risultato diverso. La situazione si fa difficile anche per le altre italiane, con il Napoli già eliminato e l’Inter ora a un passo dall’esclusione. La prossima partita potrebbe decidere il destino europeo dei club italiani.

Come i dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Ha iniziato il Napoli, campione d’Italia, arrivando addirittura terz’ultimo nella fase a gironi. Hanno continuato Juventus, Atalanta e Inter ai playoff. L’Italia rischia di uscire dalla Champions già a febbraio Una pessima notizia per il nostro calcio. L’Inter umiliata a Bodo. I vicecampioni d’Europa, e saldamente primi in campionato, hanno perso 3-1 a Bodo contro la locale squadra norvegese. Non è bastato un guizzo di Pio Esposito ad evitare l’imbarcata. Né servono gli alibi del campo sintetico e della temperatura polare e dell’infortunio di Lautaro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Anche l’Inter crolla sul ghiaccio norvegese, l’Italia rischia di uscire a febbraio dalla Champions Incubo Champions, dopo Juve e Atalanta anche l’Inter battuta ai playoff: ora l’Italia rischia la disfattaL’Inter ha perso contro il Benfica nei playoff di Champions, confermando una tendenza negativa per il calcio italiano. Inter, Calhanoglu rischia stop di 20 giorni: fuori anche nella gara di Champions con l’ArsenalHakan Calhanoglu rischia uno stop di circa 20 giorni a causa di un infortunio, rendendolo indisponibile anche per la prossima partita di Champions League contro l’Arsenal. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Champions League: l'Inter crolla a sorpresa in casa del Bodo, per gli ottavi ora serve la rimonta; Play off Champions League. Male anche l'Inter: sconfitta 3-1 in casa del Bodo Glimt - L'Inter battuta in casa del Bodo Glimt 3-1; L’Inter crolla nel gelo di Bodo, nerazzurri ko 3-1 nell’andata dei playoff di Champions; Calcio, l’Inter crolla a Bodo e si complica la vita. Pareggio rocambolesco dell’Atletico Madrid. Champions League – Inter gelata: ko 3-1 con il BodoDopo Juventus e Atalanta anche l'Inter crolla nell'andata dei play-off di Champions League. I nerazzurri cadono 3-1 ... ilnapolionline.com Champions League, anche l'Inter cade a Bodø: nerazzurri KO 3-1(Lapresse) Il campo sintetico di Bodø è fatale anche all'Inter, che ieri sera, nell'andata dei playoff di Champions League, è stata sconfitta ... stream24.ilsole24ore.com Anche l’Inter crolla sul ghiaccio norvegese, l’Italia rischia di uscire a febbraio dalla Champions- facebook Bodo-Inter 3-1, pagelle: Esposito non si tiene, la mediana crolla. Male i subentrati x.com