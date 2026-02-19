Carlo Ancelotti ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Brasile per altri quattro anni, dopo aver preso le redini della nazionale meno di un anno fa. La decisione deriva dai risultati ottenuti finora e dal desiderio di costruire un progetto a lungo termine. L’allenatore italiano ha già iniziato a pianificare le prossime competizioni, coinvolgendo i giocatori più promettenti e studiando nuove strategie. La firma ufficiale è prevista nelle prossime settimane, mentre i tifosi attendono con entusiasmo il nuovo ciclo.

In meno di un anno dall’insediamento sulla panchina della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti sta delineando una traiettoria chiara che punta a una continuità significativa nel progetto tecnico e umano avviato con la federazione verdeoro. L’allenatore italiano ha trovato l’equilibrio giusto nel nuovo ruolo e manifesta una forte determinazione a proseguire l’impegno in futuro, guardando con prontezza alle prossime sfide internazionali e non solo a quella immediata. Ai microfoni di Movistar, Ancelotti ha espresso una chiara intenzione di proseguire la collaborazione per un periodo prolungato, riferendosi a un rilancio quinquennale di fatto attraverso un rinnovo di quattro anni con la seleçao. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ancelotti annuncia: «Rinnoverò con il Brasile per i prossimi quattro anni»

Ancelotti svela a sorpresa: «Credo che rinnoverò con il Brasile per quattro anni». Le sue paroleCarlo Ancelotti ha annunciato di voler rinnovare il contratto con la nazionale brasiliana per altri quattro anni, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori.

