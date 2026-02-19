Amoroso ricorda la sua esperienza in rossonero | Essere chiamato dal Milan è stato un orgoglio
Marcio Amoroso rivela che il suo trasferimento al Milan nel 2006 è stato motivato dalla voglia di giocare in una squadra di alto livello. L’attaccante brasiliano, che ha disputato pochi mesi con il club, sottolinea l’emozione di ricevere la chiamata dei rossoneri. Ricorda il suo debutto allo stadio San Siro, dove si è sentito subito parte di una grande famiglia. Amoroso spiega anche che la sua esperienza è stata breve, ma intensa, e che conserva ancora con affetto quei momenti con il club.
Marcio Amoroso è un ex attaccante brasiliano che ha giocato al Milan nella seconda metà della stagione 2005-2006. Il centravanti cresciuto nel Guarani è sbarcato in rossonero dopo l'avventura a Malaga, ma senza mai trovare troppo spazio nel sistema di Carlo Ancelotti. In Serie A ha vestito anche la maglia dell'Udinese dal 1996 al 1999, e quella del Parma nei due anni successivi. Marcio Amoroso ha concesso una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. Tra i vari temi trattati, il brasiliano, ricorda anche i suoi anni al Milan e il suo rapporto con Carlo Ancelotti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
