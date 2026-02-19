Amici Serale | inizio giudici e come far parte del pubblico

Il debutto di Amici Serale 25 è stato deciso dopo le ultime selezioni dei professori, che hanno scelto i finalisti. La causa di questa scelta è la volontà di rendere la gara più intensa e coinvolgente. I giudici, quest’anno, sono già pronti a commentare le esibizioni dal vivo, mentre il pubblico potrà partecipare come spettatore in studio. La presenza degli spettatori si svolge nel rispetto delle norme sanitarie, con prenotazioni e regole di sicurezza. Ora si attende solo il via ufficiale del programma.

Il Serale di Amici 25 è sempre più vicino e, con le ultime scelte dei professori, il talent show di Maria De Filippi sta entrando nella sua fase più attesa. In queste settimane il pubblico si sta facendo la stessa domanda: quando parte davvero la prima serata e chi siederà al tavolo dei giudici? Intanto, circolano anche informazioni utili per chi vorrebbe vivere l'esperienza dal vivo, entrando in studio come spettatore. Se Mediaset dovesse confermare la strategia delle ultime stagioni, l'avvio del Serale potrebbe essere fissato per sabato 21 marzo 2026. La fase serale di Amici 25 si prepara a sorprendere, con possibili novità tra i giudici rispetto alla passata edizione. Questa sera si fanno più chiare le date di inizio del Serale di Amici.