Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata 22 febbraio 2026 | ospiti e news | Spoiler

Maria De Filippi presenta la puntata di Amici del 22 febbraio 2026, causata dall’avvicinarsi del Serale. La trasmissione si prepara a svelare nuovi dettagli sui giovani talenti che accederanno alla fase finale, con molte novità tra ospiti e sfide. La puntata si svolgerà in un clima di attesa, mentre i concorrenti continuano a dare il massimo per conquistare un posto importante. Le anticipazioni indicano che alcune scelte decisive influenzeranno il percorso dei partecipanti. La serata si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.

Siamo oltre la prima metà di febbraio. Il Serale si avvicina inesorabile. Cosa accadrà pertanto ad Amici di Maria De Filippi viste le anticipazioni per la puntata in onda domenica 22 febbraio 2026 su Canale 5? Chi altri otterrà la maglia e l’accesso alla fase successiva del talent dell’ammiraglia Mediaset? Ecco tutte le news e gli spoiler. Scopriamo insieme cosa vedremo andare in onda durante: la gara canto e la gara ballo, ma anche quali saranno gli ospiti che la padrona di casa ha convocato in studio questa settimana. Occhi puntati, infine, sui talenti della classe. Le maglie sono limitate e non tutti potranno riuscire ad accedere al Serale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

