Amici 25 svelato qual è l’inedito più venduto tra i cantanti

L’inedito più venduto tra i concorrenti di Amici 25 è stato rivelato. La canzone ha conquistato il pubblico e scalato le classifiche in poche settimane. Tra le motivazioni, ci sono la melodia coinvolgente e le parole che parlano di sogni e speranze. I giovani artisti si sono impegnati molto per promuoverla, partecipando a diverse esibizioni in TV e sui social. La canzone continua a essere molto ascoltata e richiesta durante le serate del talent. La sua popolarità non si ferma e fa discutere gli addetti ai lavori.

Scopriamo qual è l'inedito della classe di Amici 25 più ascoltato. Ecco come si sono posizionati gli allievi in classifica. Con il Serale di Amici 25 alle porte c'è grande curiosità per scoprire chi riuscirà a raggiungere i ballerini Emiliano e Alex e il cantante Michele. A proposito del canto qual è l'inedito che ha ottenuto maggior interesse e risulta come più ascoltato da parte del pubblico? A quanto pare ad avere ottenuto il maggior numero di streaming è Stupida vita di Lorenzo Salvetti, che ne ha registrato ben 407.722. Ma tutti gli altri inediti degli allievi di Amici 25? A seguire Lorenzo Salvetti troviamo Caterina con la sua RoseRovi e ben 388.