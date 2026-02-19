Ambiente Ferrara al lavoro per la costituzione di un piano di adattamento climatico

Ferrara lavora alla creazione di un piano di adattamento climatico, dopo aver identificato rischi legati all’innalzamento delle temperature e alle alluvioni. La città, riconosciuta come sito Unesco, vuole proteggere il patrimonio storico e culturale dagli effetti dei cambiamenti climatici. Il progetto coinvolge esperti e cittadini, che partecipano a incontri e consultazioni. Ferrara si impegna a mettere in atto misure concrete per affrontare le sfide ambientali. Il piano sarà pronto entro la fine dell’anno, garantendo interventi mirati e sostenibili.

Il vicesindaco Balboni: "La nostra città è capofila in Europa". I dettagli dell'operazione “Stiamo costruendo un Piano di adattamento climatico che tenga conto delle specificità di Ferrara in quanto sito Unesco. Si tratta di una attività di progettazione relativa alla tutela ambientale di livello molto avanzato e infatti siamo la città capofila di un progetto europeo dedicato proprio a questo tema. Solo unendo le forze, anche in questo capo si ottengono dei veri risultati e tutti noi insieme vogliamo portare Ferrara ad esser una città resiliente ai cambiamenti climatici e all’avanguardia nelle soluzioni adottate”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Legambiente lancia una petizione: "Frosinone si doti di un Piano di Adattamento Climatico"Legambiente ha avviato una petizione per chiedere a Frosinone l’adozione di un Piano di Adattamento Climatico. Dal cambiamento climatico alle strategie di adattamento: anche de Pascale al Rasi per il "dialogo sul clima"Il 21 gennaio al teatro Rasi di Ravenna si terrà l’evento “Dialogo sul clima”, con la partecipazione di de Pascale e altri esperti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ambiente, Ferrara al lavoro per la costituzione di un piano di adattamento climatico; Tra ambiente e sociale. La Rete giustizia climatica entra in Ferrara Partecipata; Insieme per l’ambiente. Rete Giustizia climatica confluisce nel Forum Ferrara Partecipata; Sicurezza e lavoro punti di forza del territorio, innovazione e ambiente i problemi. AMBIENTE, FERRARA AL LAVORO PER IL PIANO DI ADATTAMENTO CLIMATICOIL VICESINDACO BALBONI: LA NOSTRA CITTÀ CAPOFILA IN EUROPA: GRAZIE A TUTTI GLI ENTI CHE COLLABORANO A QUESTA SFIDA Stiamo costruendo un Piano di adattamento climatico che tenga conto delle specific ... cronacacomune.it Salute, ambiente, lavoro: mons. Perego (Ferrara), l’ambiente – tema che unisce creato, persone, luoghi di vita – oggi soffreIl tema dell’ambiente – che unisce creato, persone, luoghi di vita – vede il nostro territorio caratterizzato da una parte nella città da insediamenti industriali storici e dall’altro nelle aree ... agensir.it Buon pomeriggio, sono Elisa, un'educatrice indirizzo infanzia laureata da pochi mesi. Sono disponibile per lavorare in un ambiente educativo zona Ferrara/Bologna. facebook