Altro che Cappuccetto Rosso | i lupi hanno paura dell’uomo
I lupi tornano in Italia, e questa volta sono gli uomini a spaventare loro. Negli ultimi decenni, i numeri sono cresciuti da poche centinaia a oltre 3.300 esemplari, grazie alle politiche di tutela e ripopolamento. Tuttavia, recenti studi mostrano che i lupi preferiscono tenersi lontani dagli esseri umani, soprattutto nelle aree popolate. Questo cambiamento di comportamento crea tensioni tra chi difende la specie e chi vive vicino alle zone di presenza. La convivenza tra uomo e animale si complica, soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali.
Il ritorno in Italia dei lupi, passati da poche centinaia di esemplari negli anni ’70 agli oltre 3.300 di oggi, è un successo per chi si occupa della conservazione di questo animale, ma anche una sfida. Specie nelle zone dove era scomparso da tempo e dove l’uomo ha sviluppato abitudini poco adatte alla coesistenza con questo carnivoro. Ma i lupi, protagonisti di tante favole nella parte del cattivo, hanno paura degli esseri umani? E come si comportano quando si avvicinano ai centri abitati? La risposta arriva da uno studio sperimentale pubblicato su ‘Pnas’ che ha come prima autrice Martina Lazzaroni, ricercatrice dell’Università di Parma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Lupi tra allarmismo e realtà: "Hanno paura dell’uomo, nessun attacco in Romagna"Recentemente si è parlato di incontri tra lupi e zone urbane, suscitando diverse opinioni.
