Allerta meteo su Napoli | le decisioni del Comune sulle chiusure

Il Comune di Napoli ha deciso di chiudere scuole e uffici pubblici a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. La decisione arriva dopo che le previsioni indicano forti piogge e venti intensi nel territorio, con possibili allagamenti. La misura si applica dalle 16 di oggi e durerà fino alle 16 di domani, venerdì 20 febbraio. Gli abitanti sono invitati a evitare spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti delle autorità. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Dalle ore 16 di questo pomeriggio fino alle ore 16 di domani, venerdì 20 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo. Sono previste precipitazioni sparse di moderata intensità, venti forti sud-occidentali con raffiche fino alla mattinata di domani e mare mosso, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Sarà interdetto, per la durata dell'allerta, l'accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli.

Allerta Meteo a Messina, ordinanza del comune: le decisioni del sindaco su scuoleIl sindaco di Messina ha firmato un’ordinanza per chiudere le scuole domani, a causa dell’allerta meteo.

Meteo Napoli e Campania, prima neve sul Vesuvio: temperature in calo

