Allegri Fabregas, lite furiosa dopo Milan Como: «Sei un co.! Sei in bambino che ha iniziato ieri a fare l'allenatore». Cosa è successo. Il postpartita di Milan-Como ha regalato scene di altissima tensione che hanno oscurato quanto avvenuto sul rettangolo di gioco. Nei corridoi di San Siro, poco prima dell'inizio delle conferenze stampa, è esploso un durissimo scontro verbale tra Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas. Secondo le ricostruzioni di TMW, tra i due tecnici sono volate offese pesanti e termini irriferibili, uditi distintamente dai presenti. La miccia che ha innescato la furia del tecnico rossonero sarebbe riconducibile al comportamento dello spagnolo durante il finale di gara.

