Allegri e Fabregas insulti negli spogliatoi | Sei un bambino cog***e
Durante il match tra Milan e Como, Allegri e Fabregas si sono scagliati con insulti negli spogliatoi, usando parole dure come
Nervi tesi in campo tra Milan e Como, nervi tesissimi negli spogliatoi tra i due mister, Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas. Nasce tutto nel finale del match di San Siro, finito 1-1, quando sulla linea del fallo laterale l'allenatore dei lariani blocca Saelemaekers. Ne nasce un parapiglia in cui ad avere la peggio è un incredulo Allegri, espulso. Nel post-gara, i testimoni parlano di un acceso diverbio tra Max e Cesc, con il primo che avrebbe apostrofato così lo spagnolo: "Sei un cog***e, sei un bambino che ha appena iniziato a fare l'allenatore". Gli insulti sono volati quando Fabregas ha incontrato il tecnico toscano dopo la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
