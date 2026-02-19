Allegri dopo Milan-Como | Fabregas? Ho difeso Saelemaekers E sullo Scudetto non chiude le porte

L'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato dopo Milan-Como 1-1 in particolare sulla sua espulsione e su cosa è successo con l'allenatore Cesc Fabregas. Ecco le sue parole a 'DAZN': "Credo che ci sia stato un fallo, dove tra l’altro, se non sbaglio, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, da Fabregas credo. Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata e entro anch’io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers". Anche a 'Sky' Allegri ha ribadito: "Sono andato perché Alexis Saelemaekers era stato trattenuto da Fabregas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri post Milan-Como: “Ci vuole molta calma. Espulsione? Ho difeso Saelemaekers”Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria del Milan contro il Como, sottolineando la necessità di mantenere la calma.

Milan-Como, Allegri ritrova Saelemaekers ma perde Rabiot: le scelte per la rincorsa scudettoIl Milan ha riabbracciato Saelemaekers nel match contro il Como, ma ha perso Rabiot per infortunio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fabregas-Allegri, scintille dopo la partita. Max: Serve più rispetto; Lite Allegri-Fabregas dopo Milan-Como: Sei un bambino cogli**e che ha cominciato ora; Milan-Como, volano parole grosse tra Allegri e Fabregas in sala stampa: cosa è successo; Allegri contro Fabregas dopo Milan-Como: Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ora. La lite negli spogliatoi.

Sei un cog***e, sei un bambino: cosa è successo tra Allegri e Fabregas in Milan-ComoTensione tra i due allenatori dopo che Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. Volano parole grosse anche nel tunnel ... ilfattoquotidiano.it

Milan-Como, Allegri: Serve rispetto, Fabregas ha trattenuto SaelemaekersL'allenatore del Milan commenta il pari col Como condito anche da qualche screzio di troppo nel finale di gara che ha portato anche al rosso: Fabregas ha trattenuto Saelemaekers su una loro ripartenz ... sport.sky.it

Fàbregas-Allegri, scintille dopo Milan-Como. Max: “Serve più rispetto”: siete d’accordo con l’allenatore rossonero Tensione in campo e tensione anche nel dopogara. Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas difficilmente andranno mai a cena insieme. G facebook

Milan-Como, Fabregas: "Saelemaekers Chiedo scusa, gesto antisportivo" #SkySport #SkySerieA x.com