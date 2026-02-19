La pubblica assistenza di Carrara ha avviato un’alleanza con Unicoop Firenze, offrendo sconti ai soci. In particolare, più di 9.000 iscritti potranno usufruire di uno sconto del 10% sui servizi sanitari. L’iniziativa mira a rendere più accessibili le cure e i servizi di assistenza, coinvolgendo anche altre prestazioni della pubblica assistenza. La promozione sarà valida per un periodo limitato e si applicherà a tutte le strutture convenzionate. I soci interessati potranno richiedere i dettagli presso le sedi locali.

Uno sconto del dieci per cento sui servizi sanitari per gli oltre 9mila soci di ‘Unicoop Firenze’, ma anche su tutta una serie di servizi della Pubblica assistenza. È il risultato dell’accordo sottoscritto tra Unicoop Firenze e la Pubblica assistenza di Carrara, illustrato ieri dal presidente dell’associazione carrarese Fabrizio Giromella, da Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze e da una delegazione di soci. Un accordo che nasce per garantire prestazioni sanitarie scontate ai soci del supermercato, insieme ad alcuni appuntamenti dedicati alla prevenzione. La scontistica del 10% si potrà utilizzare su auto, ambulanze e mezzi attrezzati della Pubblica assistenza, e sulle prestazioni mediche e infermieristiche in regime di libera professione nel centro medico di via Nazario Sauro, sui servizi di cardiologia, ortopedia, pneumologia, oculistica, ginecologia, medicina sportiva e del lavoro, dermatologia, psicologia, chirurgia toracica, addominale e vascolare, gastroenterologia, endocrinologia, podologia, fisioterapia, otorino, urologia, neurologia, ecografista, centro prelievi, prestazioni infermieristiche di livello base d avanzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Alleanza’ per i servizi sanitari. Sconti ai soci di Unicoop Firenze dalla pubblica assistenza Carrara

Unicoop Firenze e Rete Pas lanciano una nuova partnership con vantaggi riservati ai sociUnicoop Firenze e Rete Pas annunciano una nuova partnership dedicata ai soci, offrendo vantaggi esclusivi nel settore sanitario e della prevenzione.

Unicoop Firenze e rete Pas, nuova alleanza per la salute del territorioUnicoop Firenze e Rete Pas uniscono le forze in una nuova alleanza per promuovere la salute nel territorio fiorentino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.