Allarme all’ex Cavarzerani | movimenti sospetti fanno scattare l’intervento nella notte

Nella notte, le forze dell’ordine sono intervenute all’ex Cavarzerani dopo una segnalazione di movimenti sospetti. La chiamata al 112, effettuata dagli operatori che si occupano della struttura, ha evidenziato attività insolite che hanno suscitato preoccupazione. Gli agenti sono arrivati sul posto per verificare cosa stesse accadendo, trovando alcune persone che si aggiravano in modo sospetto. La presenza delle forze dell’ordine ha portato a un controllo accurato della zona, che ora resta sotto stretta osservazione.

Dodici stranieri trovati all’interno della struttura di accoglienza senza autorizzazione. Sul posto carabinieri, polizia di Stato e polizia locale per l’identificazione È stata una chiamata al 112, arrivata nei giorni scorsi da parte del personale che si occupa della gestione dell’ex Cavarzerani, a far scattare l’intervento delle forze dell’ordine. All’interno della struttura erano stati notati alcuni soggetti non conosciuti che bivaccavano negli spazi del centro. In breve tempo sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Udine Est, insieme ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, con il supporto della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Udine.🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Insospettito da strani movimenti, agente fa scattare i controlli: trovati e sequestrati due telefonini in carcere Leggi anche: “Movimenti sospetti sul conto corrente”: spariscono 5.500 euro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Bivaccavano all'ex Cavarzerani senza autorizzazione: denunciati 12 stranieriUdine, 12 stranieri denunciati per invasione di edificio dopo l’ingresso abusivo nell’ex Cavarzerani. Indagini in corso. nordest24.it