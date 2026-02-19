Alla Trattoria Alpina di Cicogni buona cucina e teatro alzano il Sipario sul nostro Appennino

Il teatro e la cucina si uniscono a Cicogni, grazie all’evento che si svolge alla Trattoria Alpina. La causa è la quinta edizione di “Sipario sul nostro Appennino”, che si tiene sabato 21 febbraio. La serata offre piatti locali preparati con cura e spettacoli teatrali che celebrano l’identità dell’Appennino. La manifestazione coinvolge la comunità e valorizza le tradizioni della zona, attirando anche visitatori da fuori. La serata si conclude con un brindisi collettivo nel cuore delle montagne dell’Alta Val Tidone.

Cicogni, l’Appennino in scena: tra gusto, teatro e un’idea di welfare culturale. Sabato 21 febbraio, la Trattoria Alpina di Cicogni, in Alta Val Tidone, si trasforma in un palcoscenico per la quinta edizione di “Sipario sul nostro Appennino”. L’iniziativa, promossa dal gruppo Quarta Parete di Piacenza e sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, unisce la convivialità della cucina tradizionale con il linguaggio universale del teatro, puntando a valorizzare le comunità montane e contrastare l’isolamento. Un progetto di welfare teatrale per le comunità montane. “Sipario sul nostro Appennino” nasce dall’esigenza di offrire momenti di aggregazione e di riscoperta delle proprie radici alle comunità montane, spesso penalizzate dalla mancanza di servizi e di opportunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Teatro e comunità nelle terre alte: torna "Sipario sul nostro Appennino"Nelle terre alte dell’Appennino si riaccende il teatro con la quinta edizione di

‘I ragazzi di Sipario’: la buona cucina che abbatte barriere e pregiudizi“I ragazzi di Sipario” è un progetto che promuove inclusione attraverso la cucina, abbattendo barriere e pregiudizi.

