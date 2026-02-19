Rama Duwaji, First Lady di New York, ha attirato lo sguardo durante la NYFW sedendosi nel front row di Diotima. Ha scelto un abito di colore acceso, con dettagli futuristici e tessuti lucidi che si sono distinti tra gli altri partecipanti. La sua presenza ha suscitato curiosità tra gli appassionati di moda e fotografi, che hanno subito preso nota del suo stile deciso. La sua scelta di outfit ha fatto discutere sui social, dove molti hanno commentato la sua capacità di combinare eleganza e modernità.

Alla NYFW, Rama Duwaji, First Lady di New York, ha catturato l’attenzione nel front row di Diotima con un outfit audace e moderno, simbolo di eleganza urbana. Il cuore del look è il layering: un trench corto khaki abbottonato fino al collo, sovrapposto a un trench a quadri fino al ginocchio. A completare il look, stivali neri al ginocchio e borsa a spalla borchiata che aggiungono forza e carattere urbano, bilanciando la raffinatezza delle silhouette stratificate. La scelta di Duwaji riflette una tendenza più ampia che vede il trench reinventato attraverso stratificazioni. GUARDA LE FOTO Trench o cappotto? Va bene tutto, purché sia di pelle. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla NYFW, Rama Duwaji ha catturato l’attenzione nel front row di Diotima con un outfit audace e moderno, simbolo di eleganza urbana

New York Fashion Week: c'è anche Rama Duwaji, la first lady della Grande Mela, nel front row delle sfilateDurante la Settimana della Moda di New York, Rama Duwaji, moglie del sindaco, ha attirato l'attenzione sedendosi in prima fila alla sfilata di Diotima.

Meghan Markle ha catturato l’attenzione sul red carpet del Sundance Film Festival il 25 gennaio 2026 con un outfit sofisticato e modernoIl 25 gennaio 2026, Meghan Markle ha sfilato sul red carpet del Sundance Film Festival indossando un abito che coniuga eleganza e modernità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.