Alla fine l’arena olimpica dell’hockey di Milano sta piacendo

L’arena olimpica di Milano, costruita per l’hockey, sta attirando molti spettatori. La causa è il successo delle prime partite, nonostante le preoccupazioni per i lavori ancora in corso. I lavori sono stati completati solo poco prima dell’inizio degli eventi, creando tensione tra gli organizzatori. Tuttavia, il vero problema si trova all’esterno: la mancanza di parcheggi e di servizi adeguati sta creando disagi ai visitatori. La gestione dei flussi di pubblico resta il vero punto di attenzione per le prossime partite.

Sono ormai due settimane che si svolgono le partite di hockey del torneo olimpico all'Arena Santa Giulia, la nuova struttura costruita nell'omonimo quartiere di Milano, e in maniera forse un po' inaspettata sta ricevendo molti apprezzamenti dagli spettatori e dagli addetti ai lavori: è in parte sorprendente perché fino a poche settimane fa c'erano ancora molti dubbi sul fatto che l'arena potesse essere pronta per le Olimpiadi. C'erano state preoccupazioni anche sui media internazionali, e molte critiche per i lavori finiti all'ultimo. Milano-Cortina, i ritardi nei lavori dell'arena dell'hockey finiscono sul New York TimesI ritardi nei lavori dell'Arena di Santa Giulia, che ospiterà le gare di hockey alle Olimpiadi Milano-Cortina, sono stati oggetto di attenzione internazionale, con un articolo sul New York Times. Santa Giulia, primo test olimpico: in campo le azzurre dell'hockey, fuori la folla