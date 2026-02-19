Alessandra Necci nuova direttrice di Palazzo Reale

Alessandra Necci ha ottenuto il ruolo di nuova direttrice di Palazzo Reale, dopo aver vinto una selezione pubblica internazionale. La sua nomina deriva dalla decisione della Direzione generale Musei, che ha annunciato i risultati del concorso per 14 musei italiani. Necci, storica dell’arte e accademica, ha già lavorato in passato con istituzioni culturali di rilievo. La sua nomina mira a rafforzare la gestione e la promozione del museo. La scelta è stata accolta con interesse da parte del settore culturale.

È Alessandra Necci la nuova direttrice di Palazzo Reale. La Direzione generale Musei ha comunicato l’esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore di 14 musei italiani. Sulle nomine è intervenuto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli: “I miei migliori auspici di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei statali di seconda fascia – ha dichiarato – e un ringraziamento alla commissione di valutazione e al direttore Generale Musei, Massimo Osanna, per aver tempestivamente selezionato le nuove figure”. Il profilo. Nata a Roma il 17 luglio 1969, figlia del manager Lorenzo Necci e di Paola Marconi, Alessandra Necci si è laureata in Giurisprudenza all’ Università degli Studi di Roma La Sapienza, specializzandosi all’ Istituto di studi politici di Parigi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

