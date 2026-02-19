Ale Zuber accende la notte con Bacco | tra lavanderie industriali e club latini

Ale Zuber ha lanciato “Bacco” dopo aver trascorso notti nelle lavanderie industriali e nei club latini. La canzone nasce da esperienze vissute tra ambienti diversi, mescolando suoni urbani e ritmi latino-americani. Zuber vuole raccontare una storia di vita quotidiana, fatta di incontri e sguardi persi nella notte. La musica mette in risalto un’atmosfera intensa e reale, con un tocco cinematografico. “Bacco” si presenta come un brano che cattura l’energia di chi vive tra strada e divertimento.

Con BACCO Ale Zuber costruisce un racconto che unisce immaginario street e cultura club in una narrazione tagliente e cinematografica.. Il protagonista è un uomo dalla doppia vita. Di giorno lavora in una tintoria, tra vapori caldi e tessuti che girano nei macchinari. Smacchia giacche, camicie, abiti costosi che raccontano notti troppo lunghe. Di notte, però, il suo talento cambia oggetto: non più stoffe, ma denaro. Ripulisce soldi sporchi per chi ne accumula tanti attraverso traffici illegali. Lo chiamano Bacco, come il dio del vino. Ma qui il culto non è l’ebbrezza, è la cancellazione delle tracce. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ale Zuber accende la notte con “Bacco”: tra lavanderie industriali e club latini Roma, scontro totale sul mercato: il “piano di Natale” tradito accende la miccia tra Gasp e clubA Roma si torna a discutere di mercato e strategie. Ale Basciano conquista club e festival in tutto il mondoAle Basciano continua a far ballare il mondo con le sue serate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. ITALIANO Ecco una serata dove i nostri maestri del divertimento, Ale Zuber e DJ Stingo, hanno trasformato una serata a Shatush Courmayeur in una magia unica. E quest'estate questa magia sarà vostra tutte le notti a Ibiza. Siete pronti ENGLISH Here' facebook