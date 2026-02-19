Carlos Alcaraz ha conquistato la semifinale a Doha dopo aver battuto Khachanov in tre set molto combattuti. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-3, dopo oltre due ore di gioco intenso. Durante il match, lo spagnolo ha avuto uno scontro acceso con il giudice di sedia a causa di una violazione del tempo. La vittoria arriva grazie a una rimonta nel secondo e nel terzo set, dimostrando determinazione e resistenza. Ora, Alcaraz si prepara alla prossima sfida nel torneo.

Carlos Alcaraz vola in semifinale nell'Atp 500 di Doha prendendosi di forza una delle più belle partite del 2026, battendo il russo Karen Khachanov che per più di un'ora ha fatto tremare il numero uno del mondo. Lo spagnolo ha battuto la testa di serie numero sette del torneo in tre set (6-7 (3) 6-4 6-3 in 2 ore e 27 minuti in un match dove entrambi per lunghi tratti hanno offerto un tennis di altissimo livello. Soprattutto nel primo set, Alcaraz e Khachanov hanno regalato vari highlights che certamente rivedremo più e più volte, con il russo che poi è crollato alla distanza, probabilmente pagando lo sforzo di dover giocare sovraritmo per poter riuscire a tenere testa alla furia spagnola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz non si ferma più: rimonta un grande Khachanov e va in semifinale a Doha

