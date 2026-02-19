Albero finisce su un’auto con una famiglia a bordo | Un evento eccezionale | negato il risarcimento

Il 9 luglio 2019, alle 18, un albero del verde pubblico di un Comune dell’anconetano ha ceduto, finendo sopra un’auto con una famiglia a bordo. La caduta ha causato danni alla vettura e ha costretto i passeggeri a uscire rapidamente. Nonostante la scena sia stata definita “eccezionale” dai giudici, la richiesta di risarcimento presentata dai proprietari dell’auto è stata respinta in appello. La decisione si basa sulla mancanza di responsabilità diretta del Comune per l’evento imprevisto. La vicenda rimane sotto i riflettori.

Albero sull'auto con una famiglia a bordo, ribaltone in Appello: niente risarcimento. Il 9 luglio 2019 intorno alle 18 un albero del verde pubblico di un Comune dell'anconetano si era abbattuto su un'auto in transito. A bordo c'era un'intera famiglia di nazionalità ucraina, in tutto sei persone tra cui due bambini. La famiglia, assistita dall'avvocato Piero Pieri del foro di Perugia, si trovava nelle Marche per trascorrere un periodo di vacanza. In primo grado il Comune era stato ritenuto responsabile. Ma ora la Corte d'Appello ha ribaltato tutto: evento eccezionale, raffiche fino al grado di tempesta, "caso fortuito".