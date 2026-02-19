Albasi e Bonaccini incontrano gli agricoltori della collina e montagna | Per voi impegno concreto

L'incontro tra Lodovico Albasi e Stefano Bonaccini con gli agricoltori della collina e montagna di Piacenza è nato dalla crescita delle richieste di aiuto per le aziende agricole. Durante l’appuntamento, i rappresentanti politici hanno ascoltato le difficoltà legate alla gestione delle colture e alla mancanza di risorse per l’irrigazione. La discussione si è concentrata su progetti di sostegno e interventi concreti per migliorare le condizioni di lavoro dei produttori locali. La riunione si è svolta nel contesto di Tomato World 2026, che ha portato attenzione al settore agricolo regionale.

Si è svolto oggi, in occasione di Tomato World 2026, l’incontro tra il consigliere regionale Lodovico Albasi e l’europarlamentare ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini con gli agricoltori della collina e della montagna piacentina. Un momento di confronto intenso e partecipato, nel quale sono emerse con chiarezza le difficoltà strutturali che le aziende agricole di montagna e collina si trovano ad affrontare: aumento dei costi di produzione, marginalità economica ridotta, fragilità infrastrutturale, difficoltà di accesso ai servizi, burocrazia complessa e necessità di politiche realmente calibrate sulle specificità delle aree interne.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

