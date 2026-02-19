Albarella | Gli infortuni del Napoli non sono da record Tottenham e United hanno giocato senza 15-18 giocatori

Albarella afferma che gli infortuni del Napoli non sono eccezionali, citando esempio di Tottenham e Manchester United, che hanno affrontato partite senza 15-18 giocatori disponibili. La causa principale è la lunga serie di infortuni che colpisce diverse squadre di alto livello, influenzando le rotazioni e le formazioni. Questa situazione si verifica spesso durante le stagioni intense, dove gli infortuni sono più frequenti. La pandemia e il calendario fitto contribuiscono a queste assenze improvvise, rendendo difficile mantenere una squadra completa.

Eugenio Albarella, preparatore atletico dell'Uzbekistan ed ex Napoli e Juve, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre.

