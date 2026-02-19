Albarella | Gli infortuni del Napoli non sono da record Tottenham e United hanno giocato senza 15-18 giocatori
Albarella afferma che gli infortuni del Napoli non sono eccezionali, citando esempio di Tottenham e Manchester United, che hanno affrontato partite senza 15-18 giocatori disponibili. La causa principale è la lunga serie di infortuni che colpisce diverse squadre di alto livello, influenzando le rotazioni e le formazioni. Questa situazione si verifica spesso durante le stagioni intense, dove gli infortuni sono più frequenti. La pandemia e il calendario fitto contribuiscono a queste assenze improvvise, rendendo difficile mantenere una squadra completa.
. Una cosa è la voce di popolo, le convinzioni popolari,; un’altra il parere di professionisti, di chi per mestiere lavora con i muscoli. Per il tribunale del popolo, Conte con i suoi metodi è il responsabile di tutti questi infortuni che hanno falcidiato la stagione del Napoli. Per Eugenio Albarella, no, e come ovvio il problema è complesso. Eugenio Albarella, preparatore atletico dell’Uzbekistan ed ex Napoli e Juve, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Queste le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Tottenham decimato dagli infortuni, in Champions senza 15 giocatori: emergenza totale per FrankIl Tottenham si presenta alla sfida di Champions contro il Borussia Dortmund con un quadro complicato, avendo a disposizione solo 10 giocatori disponibili a causa di numerosi infortuni e squalifiche.
Napoli falcidiato dagli infortuni, il preparatore Albarella: “Non è casuale, ma Conte incide poco”Il Napoli sta affrontando una serie di infortuni che stanno influenzando le sue prestazioni, in un contesto caratterizzato da un’età media elevata, una rosa limitata e un calendario molto fitto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gli infortuni nel calcio moderno: l’analisi del preparatore Albarella.
Gli infortuni nel calcio moderno: l’analisi del preparatore AlbarellaGli infortuni nel calcio moderno: un problema sistemico, non accidentale. Negli ultimi anni, nel calcio professionistico, l’incidenza degli infortuni ha assunto dimensioni tali da non poter più essere ... ilnapolionline.com
Napoli falcidiato dagli infortuni, il preparatore Albarella: Non è casuale, ma Conte incide pocoEtà media alta e storia dei singoli calciatori, limiti di rosa e strutturali, calendario ingolfato: cosa c'è dietro l'emergenza infortuni che sta logorando ... fanpage.it
Calcio SOS infortuni. L'analisi del professor Eugenio Alberella: nel calcio moderno è un problema sistemico non accidentale https://www.giornaleria.it/index.php/component/content/article/lanalisi-del-preparatore-atletico-eugenio-albarella-gli-infortuni-nel-calci facebook