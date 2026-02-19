Alatri verso le audizioni finali per Capitale Italiana della Cultura 2028

Alatri si prepara alle audizioni finali per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. La causa è la candidatura ufficiale del Comune, che punta a valorizzare il patrimonio storico e artistico della città. Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 9, si terranno incontri e presentazioni presso il municipio, coinvolgendo artisti, associazioni e cittadini. L’obiettivo è mostrare il ricco patrimonio culturale e le iniziative in programma per il futuro. La città si mobilita per ottenere il riconoscimento e attirare l’attenzione nazionale.

In vista delle audizioni finali per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, il Comune di Alatri promuove per sabato 21 febbraio 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Biblioteca Comunale "Luigi Ceci" in Piazza Santa Maria Maggiore, la giornata di studio e confronto "Insieme verso le audizioni finali", nell'ambito del progetto Hernica Saxa. «La candidatura 2028 è una sfida che richiede visione e compattezza», dichiara il Sindaco Maurizio Cianfrocca. «Con questa giornata rafforziamo il lavoro condiviso e dimostriamo che Hernica Saxa è un progetto concreto, non solo una proposta formale.