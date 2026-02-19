Al Vidia ammainerò la mia ’Bandiera’

Al Vidia, il cantante ha annunciato che smetterà di usare la sua bandiera durante i concerti. La scelta nasce da un desiderio di rappresentare un messaggio più inclusivo e di superare simboli che dividevano il pubblico. Nelle sue parole, questa decisione arriva dopo aver riflettuto sulle tensioni sociali e sulle controversie associate a certi simboli. Il musicista ha già preparato un nuovo spettacolo, più aperto a tutte le culture. La sua intenzione è di creare un clima di condivisione tra gli spettatori.

Un percorso personale, in cui la musica unisce universi sonori differenti e racconta di temi urgenti e fondamentali. Giulia Mei sabato sera chiude il suo acclamatissimo tour al Vidia club, dove porta in scena 'Io della musica non ci ho capito niente', album dello scorso anno che ha conquistato critica e pubblico. La giovane artista palermitana, finalista al premio Tenco nel 2019 e passata da X-Factor nel 2024, condividerà il palco con Giorgio Canali, fresco di reunion dei 'CSI'. I biglietti sono in vendita su Dice, Ticketone e presso la biglietteria del Vidia. Giulia Mei, è pronta per chiudere il suo lungo tour al Vidia? "Con una lacrimuccia mi preparo a salutare un disco che mi ha regalato tante soddisfazioni.