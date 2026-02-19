Al via la rigenerazione urbana
Il centro storico di Cascina riceve una nuova spinta grazie a un progetto di rigenerazione urbana avviato recentemente. La causa è l’intervento che coinvolge cittadini e amministrazione per riqualificare le strade e le piazze del quartiere. Il progetto prevede lavori di ristrutturazione e nuove aree verdi, con l’obiettivo di rendere più vivibile la zona. I residenti partecipano attivamente alle decisioni, contribuendo a ridare vita a un’area storica. La riqualificazione sta modificando il volto del cuore della città.
Il centro storico di Cascina torna a respirare grazie a un progetto che mette insieme rigenerazione urbana e partecipazione civica. Si chiama " Spazi Cascina. Associazioni al Centro " ed è l’iniziativa con cui il Comune di Cascina punta a riaprire alcuni fondi sfitti di Corso Matteotti, trasformandoli in luoghi di incontro, cultura e attività sociali. Non si tratta di una semplice operazione immobiliare, ma di un percorso costruito insieme al mondo associativo. Da luglio, amministrazione e realtà del territorio hanno lavorato fianco a fianco per definire un calendario di appuntamenti che accompagnerà la riapertura degli spazi fino al 31 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
