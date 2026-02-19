Al via il programma di attività del Liceo Marconi per il progetto di Fondazione Cariparma competenze plus

Il Liceo Marconi di Parma ha iniziato il progetto “Competenze Plus” della Fondazione Cariparma, creando un calendario di attività pratiche e coinvolgenti. Sono in programma sessioni di coaching motivazionale e corsi di orientamento, pensati per aiutare gli studenti a scoprire i propri talenti. Verranno anche sviluppati percorsi per rafforzare la consapevolezza sulla responsabilità sociale e ambientale. L’obiettivo è stimolare i giovani a diventare cittadini più consapevoli e attivi, con un’attenzione particolare alle tematiche di sostenibilità. I primi incontri sono già previsti per la prossima settimana.

Ha preso avvio in questi giorni, nell'ambito del progetto di Fondazione Cariparma "Competenze Plus", uno speciale programma di attività del Liceo Marconi di Parma intitolato "A scuola di relazioni", dedicato a studenti e studentesse, nonché al corpo docente. Al centro del percorso d'indagine, realizzato, quindi, con il contributo della Fondazione Cariparma e condiviso anche con soggetti esterni alla scuola (tra cui esperti, volontari, psicologi, educatori ed artisti), vi è il tema della "relazione", intesa nelle sue molteplici accezioni e declinazioni: come ricerca del Sé, come dialogo con l'Altro, come esperienza umana in rapporto col Mondo circostante.