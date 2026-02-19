Al via il concorso per 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri | domande entro il 19 marzo

Il concorso per 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri è stato avviato, con scadenza domani 19 marzo. La causa è il bisogno di rafforzare le fila dell’Arma, che cerca nuovi giovani pronti a servire e difendere. I candidati devono presentare la domanda entro questa data, attraverso il portale ufficiale. La selezione riguarda giovani con età massima di 26 anni e diploma di scuola superiore. Le prove si svolgeranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di inserire i nuovi allievi nel percorso di formazione.

C'è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Al via il concorso per 898 allievi marescialli dei Carabinieri Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il 16° concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli. Si tratta di una selezione pubblica che apre le porte a una carriera nell'Istit