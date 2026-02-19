Al Times Simone Ferrari il re delle mischie del rugby italiano | Mi ha salvato la dieta Ho capito che il cibo può nuocere

Simone Ferrari, protagonista delle mischie del rugby italiano, attribuisce alla sua dieta il motivo del suo miglioramento fisico. Dopo aver ridotto le persone che mangiano male, Ferrari ha notato un aumento delle sue performance in campo. La consapevolezza che il cibo può influire sulla sua salute lo ha spinto a cambiare abitudini alimentari. Questa scelta ha portato a risultati concreti, migliorando la sua resistenza e il rendimento durante le partite. Ferrari ora si impegna a seguire un regime più attento, convinto che la dieta sia fondamentale.