Al Rigamonti Ceppi c' è Lecco-Albinoleffe

Il Lecco affronta l’Albinoleffe al Rigamonti Ceppi, dopo aver giocato due partite consecutive in casa. La causa è il calendario della Serie C, che ha portato i blucelesti a sfidare nuovamente gli ospiti in uno stadio che conoscono bene. Domenica 22 febbraio, i giocatori si preparano per una sfida che richiama sfide passate e rivali storici. I tifosi attendono con entusiasmo questa partita, che si svolgerà in un campo ricco di tradizione e passione. Le due squadre sono pronte a scendere in campo.

Il Lecco gioca la seconda partita consecutiva in casa. Domenica 22 febbraio, sul campo del Rigamonti Ceppi, arriva l'Albinoleffe, per quella che è ormai una classica delle stagioni recenti in Serie C (nella foto la partita del campionato 202425). I biglietti per la partita sono già in vendita. Quella bergamasca è una squadra in forma, in grado di conquistare 8 punti nelle ultime cinque partite, mentre il Lecco è in frenata ormai da qualche settimana e nella stessa porzione di campionato ha raggranellato 5 punti. I blucelesti hanno patito diversi infortuni e qualche scelta tecnica negli ultimi incontri, così come episodi sfavorevoli (vedi espulsione di Marrone contro la Virtus Verona).🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Calcio, Serie C: all'Immacolata al Rigamonti Ceppi si gioca Lecco-Alcione Lecco-Union Brescia, è match day! Serata da Serie B al Rigamonti-Ceppi: le probabili formazioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie C | Lecco-Albinoleffe, altra tappa al Rigamonti-Ceppi: biglietti in vendita; Lecco, gara di cuore: in dieci uomini finisce 2-2; Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Trento; Serie C Girone A, pareggio beffa per la Calcio Lecco. I blucelesti in dieci uomini subiscono il due a due in pieno recupero dalla Virtus Verona. Al Rigamonti Ceppi c'è Lecco-AlbinoleffeIl Lecco gioca la seconda partita consecutiva in casa. Domenica 22 febbraio, sul campo del Rigamonti Ceppi, arriva l'Albinoleffe, per quella che è ormai una classica delle stagioni recenti in Serie C ... leccotoday.it Serie C. Apre la vendita dei biglietti per Lecco-AlbinoLeffeApre la vendita dei biglietti per la gara tra Lecco e AlbinoLeffe che si giocherà domenica, 22 febbraio, al Rigamonti-Ceppi ... lecconotizie.com Il Lecco gioca la seconda partita consecutiva in casa. Domenica 22 febbraio, sul campo del Rigamonti Ceppi, arriva l'Albinoleffe, per quella che è ormai una classica delle stagioni recenti in Serie C - facebook.com facebook