Al Museo del Milan un nuovo progetto per accessibilità visitatori

La Fondazione Milan ha avviato un nuovo progetto di accessibilità al Museo Mondo Milan, nato per aiutare i visitatori con disabilità visiva. Questa iniziativa arriva a 23 anni dalla fondazione e mira a migliorare l’esperienza di chi ha difficoltà nella vista. Sono stati installati percorsi tattili e audio descrittivi per rendere il museo più inclusivo. La scelta di questa soluzione concreta risponde alle esigenze specifiche di chi desidera scoprire la storia del club senza barriere. Il progetto si inserisce in un percorso di innovazione continua.

MILANO - A 23 anni dalla sua nascita, Fondazione Milan ha voluto lanciare un nuovo progetto di accessibilità per persone con disabilità visiva allestito nel Museo Mondo Milan. Il viaggio che viene proposto ai visitatori è un racconto attraverso immagini e cimeli di un impegno costante e in continua.